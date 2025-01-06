Президент в интервью подкастеру Лексу Фридману рассказал, что хотел бы приехать на церемонию вступления Трампа на должность главы государства, однако он будет учитывать ситуацию в Украине, информирует издание «НБН».

По словам гаранта, при этом он не может приехать на инаугурацию, если не получит напрямую приглашение на мероприятие от новоизбранного американского лидера, ведь это будет просто некрасиво.

Зеленский объяснил, что обычно лидеров иностранных государств не приглашают на инаугурацию президентов США, некоторые из политиков могут приехать по собственному желанию. Однако для главы Украины тяжело приехать в гости без приглашения, и он не хочет нарушать этикет.

Глава государства сравнил свою ситуацию с действиями кремлевского диктатора – Владимир Путин не был приглашен в нашу страну, однако он пришел.

Гарант добавил, что его поездка в США будет требовать дополнительных мер безопасности, однако он не хочет создавать проблемы.

Ранее президент сообщал, что планирует встретиться с Трампом после его инаугурации.