Глава государства в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману высказался о последствиях выхода США из НАТО, если новоизбранный президент Америки примет соответствующее решение, информирует издание «НБН».

По его словам, если Трамп решит вывести свою страну из Североатлантического Альянса, это создаст угрозу для всех европейских государств. Кремлевский диктатор воспользуется этой ситуацией, ведь его интересует не только захват Украины, а уничтожение всего вокруг.

Президент предупредил, что лидер россиян подготовится, бросив все ресурсы на производство оружия. Глава Кремля создаст очень большую армию и даже если Европа создаст коалицию против РФ, этого может оказаться недостаточно для противодействия агрессору.

«Путин уничтожит Европу», – предупредил глава государства.

Гарант напомнил, что самая большая армия в Европе у нашей страны – 980 000 защитников, на втором месте находится Франция, ее вооруженные силы насчитывают 200 000 бойцов. Зеленский считает, что Европа не захочет собрать войска в 2-3 миллиона солдат.

Ранее президент сообщил, что планирует встретиться с Дональдом Трампом после его инаугурации.