Руководитель украинского внешнеполитического ведомства в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Исландии Торгердюр Катриной Гуннарсдоттир прокомментировал заявления СМИ о переносе визита Кита Келлога в Киев.

Об этом сообщает издание «НБН» со ссылкой на «Укринформ»

Агентство Reuters, ссылаясь на источники, написало, что спецпредставитель Трампа не приедет в украинскую столицу в этом месяце, как планировалось ранее, отложив визит до инаугурации новоизбранного главы США.

По словам дипломата, Украина рада визитам всех ее американских друзей, и в Киеве рассчитывают, что после вступления Трампа в должность главы государства состоятся первые поездки представителей новой администрации США.

Министр подчеркнул, что встреча с Келлогом чрезвычайно важна, Киев находится в контакте с командой Трампа, чтобы четко определить временные рамки для ее проведения и наполнения максимальным содержанием.

Ранее спецпредставитель 47-го президента Америки по вопросам Украины высказался о переговорах, вспомнив о предыдущих провальных попытках Киева договориться с Москвой.