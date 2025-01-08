Новоизбранный американский президент во время пресс-конференции во Флориде в очередной раз обвинил во вторжении войск РФ в Украину своего предшественника Джо Байдена. Трамп заявил, что Путина спровоцировала на нападение перспектива членства соседней страны в НАТО, информирует издание «НБН».

По его словам, много лет не обсуждалось вступление Украины в Альянс, пока в один момент Байден не заявил, что страна должна получить такую возможность. Республиканец сказал, что он «понимает чувства» кремлевского диктатора относительно того, что РФ «будет иметь кого-то прямо у себя на пороге».

На высказывания 47-го президента США ответили в МИД Украины, процитировав слова руководителя внешнеполитического ведомства, сказанные им 5 декабря на ежегодном заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте.

Тогда Сибига заявил, что право нашего народа на существование и на определение своего будущего – это не «беспокойства по безопасности» РФ.

Министр отметил, что агрессивная Россия – самое большое беспокойство по безопасности для международного сообщества. Глава МИД заявил, что союзники Киева должны повысить цену войны для государства-террориста и заставить Кремль принять справедливый мир.

Ранее глава МИД прокомментировал заявления СМИ о переносе визита Кита Келлога в Киев.