Издание «РБК-Украина», ссылаясь на собеседников в команде президента, пишет, что бренд «Слуга народа» себя давно исчерпал и стал откровенно токсичным. Поэтому команда главы государства к будущим выборам намерена обновить политсилу, которая, по данным разных опросов, набирает около 20%, информирует «НБН».

Какое-то время назад в команде украинского лидера обсуждали возможность переименования партии в «Дію», однако это название не особо добавляет ей рейтинга. Также в будущие избирательные списки войдет не более 10% от монобольшинства – народные депутаты, которые хорошо проявили себя в ВРУ.

Остальной состав политсилы сформируют из предложенных президентом кандидатов (отдельные главы городов или руководители областных военных администраций, популярные военные, блогеры и волонтеры).

Кроме того, журналисты отмечают, что повести обновленную политическую силу президента на выборы может вице-премьер-министр Михаил Федоров.

Ранее руководитель ОПУ Андрей Ермак ответил, когда Украина будет готова к проведению выборов.