Экс-глава украинского внешнеполитического ведомства в интервью изданию OBOZ.UA обратил внимание на то, что даже если наша страна получит приглашение в НАТО, сам процесс интеграции в Североатлантический Альянс может растянуться на долгое время из-за позиции некоторых государств-членов организации, информирует «НБН».

По его словам, руководство Германии, Венгрии и Словакии опасаются начала Третьей мировой войны из-за членства Украины в блоке, однако эта проблема является искусственной, потому что РФ не сильно беспокоилась из-за расширения Альянса за счет присоединения Швеции и Финляндии.

Дипломат объяснил, что стремление Кремля сделать Украину нейтральным государством объясняется его желанием полностью оккупировать ее, а это будет сделать легче, если страна будет лишена защиты и максимально ослабленной.

Учитывая это, как отмечает Огрызко, Киев должен на всех уровнях донести администрации Дональда Трампа, что нет никакой угрозы начала Третьей мировой войны и Украина должна иметь безопасность от РФ, который угрожает не только ей. Бывший министр добавил, что полумеры только подтолкнут кремлевского диктатора к продолжению агрессии.

Напомним, на прошлой неделе в МИД Украины ответили на слова Трампа о «беспокойстве» Путина из-за членства нашей страны в НАТО.