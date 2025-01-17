Постпред Украины в ООН, выступая в Совете безопасности организации, заявил, что наша страна, как никто другой, хочет мира, однако понятие «мир любой ценой» для нее неприемлемо.

«Замораживание» войны только побудит агрессивную РФ к дальнейшей экспансии, поэтому Киев готов рассматривать мирные идеи, основанные исключительно на Формуле мира Зеленского, пишет «НБН».

Кислица напомнил, что геополитические амбиции Кремля выходят далеко за пределы Украины, и он продолжит нарушать международное право, чтобы достичь своих целей.

Дипломат напомнил, что накануне вторжения российских войск в нашу страну Москва выдвинула ультиматум – НАТО должно вернуться к границам 1997 года. Об этом требовании властей РФ стоит помнить членам Альянса, которые присоединились к блоку за последние 28 лет.

По его словам, если международное сообщество хочет жить в безопасности, нужно вынудить Россию к миру через силу – это единственный инструмент обеспечения длительного и справедливого мира в соответствии с принципами Устава ООН.

Напомним, как сообщало издание «Индустриальное Запорожье», Украина и Великобритания 16 января подписали договор о 100-летнем партнерстве.

Ранее глава государства Владимир Зеленский оценил шансы на завершение войны с РФ в этом году.