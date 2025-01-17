Украинский лидер заявил, что сегодня, 17 января, российские захватчики нанесли ракетный удар по Кривому Рогу на Днепропетровщине. ВС РФ атаковали город баллистикой, информирует издание «НБН».

По словам гаранта, в результате обстрела получили повреждения жилые дома, здание учебного заведения и другая городская инфраструктура. Президент добавил, что известно о том, что есть 4 погибших, на месте удара продолжается спасательная операция.

Глава государства подчеркнул, что каждая террористическая атака россиян – очередное напоминание, с кем мир имеет дело. Зеленский добавил, что агрессивная страна не останавливается сама – ее можно остановить только общим давлением тех, кто ценит жизнь.

Отметим, начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в Кривом Роге по состоянию на 14:30 известно о 4 погибших и 7 пострадавших.

Как сообщалось, в ООН подсчитали, сколько гражданских пострадало в результате агрессии РФ против Украины в прошлом году.