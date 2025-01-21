Портников прокомментировал речь Дональда Трампа на его инаугурации 20 января. По его словам, высказывания 47-го президента США о «возвращении» Панамского канала Штатам – заявка на войну в Латинской Америка и захват территории суверенного государства, информирует издание «НБН».

Журналист утверждает, что воплощение планов американского лидера фактически легитимизирует все дальнейшие решения кремлевского диктатора по Украине и другим бывшим республикам СССР, а также Китая по отношению к Тайваню.

Политический аналитик добавил, что глава Белого дома в своей инаугурационной речи создал все условия для империалистических посягательств авторитарных государств.

Отметим, после выступления Трампа, который заявил, что КНР якобы эксплуатирует Панамский канал и управляет им, президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг соответствующее утверждение. Политик призвал к диалогу по этому вопросу, чтобы прояснить упомянутые моменты, не подрывая суверенитет его страны.

Ранее Портников высказался об ожиданиях 47-го американского президента и кремлевского диктатора от их предстоящей встречи.