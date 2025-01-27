Издание «Украинская правда» опубликовало материал, в котором, ссылаясь на источники, заявило, что на закрытой встрече в Верховной Раде главный разведчик Украины якобы сказал, что до лета нужно начать переговоры об окончании войны, поскольку могут начаться очень опасные процессы, угрожающие существованию нашей страны.

Дунда в эфире телеканала «Киев24» заявил, что слова начальника ГУР МОУ журналисты вырвали из контекста, пишет «НБН».

По его словам, заседание в ВРУ было закрытым, поэтому информация не должна была просочиться. Депутат считает, что нужно провести расследование и найти ответственного за утечку, а также выяснить, с какой целью он слил заявление Буданова. Виновный должен ответить за свои действия.

«Слуга народа» отметил, что комментировать заявления, сделанные в специфической институции, такой как Главное управление разведки Министерства обороны, является вмешательством в вопрос нацбезопасности Украины.

Напомним, несколько месяцев назад СМИ писали о подготовке увольнения начальника ГУР МОУ. Генерал комментировал заявления журналистов о его отставке.