В среду, 29 января, городской глава Киева опубликовал видеообращение к президенту, в котором заявил, что люди из окружения Зеленского, который сосредоточен на войне и защите страны, занимаются политическими интригами.

По его словам, в столице предпринимается попытка разбалансирования власти и уничтожения местного самоуправления, пишет издание «НБН».

Чиновник заявил, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, которого глава государства назначил на эту должность 31 декабря, блокирует решение ключевых хозяйственных вопросов в столице, в частности восстановление поврежденных жилых объектов, объектов инфраструктуры, компенсации пострадавшим и т.д.

Такие действия руководителя КМВА, как утверждает Кличко, дестабилизируют управление городом и создают угрозу его жизнеобеспечению. Кроме того, Ткаченко путем нарушения закона пытается узурпировать власть в Киеве, перебрав полномочия мэра, горсовета и КГГА.

Глава столицы добавил, что он продолжит защищать интересы киевлян, призвав Зеленского предотвратить разрушение местного самоуправления.

Напомним, президент похвалил Трампа за подход к переговорам с РФ и резкие заявления о лидере россиян.