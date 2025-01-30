Представитель Офиса Зеленского отреагировал на недавние заявления главы Кремля об украинском президенте и переговорах. По его словам, лидер россиян продолжает неадекватно воспринимать реальность и жить в созданных им иллюзиях, пишет издание «НБН» со ссылкой на «РБК-Украина».

Подоляк обратил внимание на то, что диктатор третий год «скулит» о том, что Запад продолжает предоставлять Украине помощь, однако ему следовало бы говорить об «эффективности» войны. Он напомнил, что Путин ранее угрожал, что его оккупационная армия «за три минуты» дойдет до столицы Франции или Германии.

Чиновник убежден, что глава РФ не должен поднимать вопрос легитимности Зеленского, учитывая, что он захватил власть в стране-агрессоре. Диктатор не может существовать без войны, поэтому он не хочет идти на переговоры, понимая, что у Запада нет настоящих инструментов принуждения его к диалогу.

Напомним, глава Украины похвалил американского лидера Дональда Трампа за подход к переговорам с государством-террористом и резкие заявления о Путине.