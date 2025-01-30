В ночь на четверг, 30 января, российские захватчики ударили «Шахедом» по многоэтажке в Сумах. Украинский лидер сообщил, что в результате попадания дрона-камикадзе в жилой дом 4 человека погибли, еще 9 получили ранения, среди них ребенок.

По словам Зеленского, на месте удара продолжается спасательная операция, разбираются завалы, пострадавшим оказывается необходимая помощь, пишет издание «НБН».

Президент назвал атаку на Сумы ужасной трагедией и ужасным российским преступлением. Глава государства подчеркнул, что международное сообщество не должно допускать пауз в давлении на агрессивное государство за этот террор.

Гарант поблагодарил всех иностранных лидеров, которые высказываются в поддержку нашей страны и ее граждан.

Отметим, что, по данным ОВА, в Сумах в результате дронового удара разрушены 5 квартир на четырех этажах жилого дома, 12 балконов, а также повреждены более 20 автомобилей.

Как сообщалось, Зеленский похвалил риторику 47-го главы США Дональда Трампа относительно РФ и кремлевского диктатора.