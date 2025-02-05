В среду, 5 февраля, пресс-секретарь главы Кремля заявил, что у украинского лидера есть «большие проблемы с точки зрения де-юре легитимности». На высказывания Пескова отреагировал руководитель ЦПД, пишет издание «НБН».

Коваленко напомнил, что Владимира Путина нельзя считать легитимным президентом Российской Федерации, поскольку в стране-агрессоре происходила фальсификация избирательного процесса, а проведение Москвой выборов на временно захваченных территориях Украины нарушило международное право и суверенитет нашей страны.

По его словам, поскольку последние российские выборы нелегитимными, кремлевский диктатор не является легитимным главой государства. Поэтому спикер Путина «должен закрыть свой рот и сидеть максимально тихо».

Как сообщалось, Зеленский рассказал, сколько русскоязычных украинцев убил глава Кремля в ходе вторжения в нашу страну.