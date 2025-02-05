Руководитель украинского внешнеполитического ведомства в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми прокомментировал заинтересованность американского лидера в ценном сырье нашей страны.

По словам дипломата, концепция «мир через силу» начал наполняться конкретными действиями, решениями и проектами, что усиливает обороноспособность Украины, пишет издание «НБН».

Министр напомнил, что в плане победы Украины, который в прошлом году представил президент Владимир Зеленский, есть пункт о природных ресурсах, которыми богата наша страна, и о возможностях партнеров делать инвестиции.

Глава МИД объяснил, что гарантии присутствия в Украине крупного бизнеса, заинтересованности ее ближайших союзников, в частности США, в разработке месторождений ценных ресурсов и их защите – один из элементов реализации концепции «мир через силу».

Ранее Трамп предложил продолжить передачу оружия Украине в обмен на ее редкоземельные ресурсы. В Москве прокомментировали план 47-го главы Белого дома.