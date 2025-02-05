Лидер украинцев в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану рассказал, что наличие ядерного оружия в нашей стране удержало бы кремлевского диктатора от вторжения, пишет издание «НБН».

Глава государства считает, что если бы у Украины было ядерное оружие, российский лидер «получил бы сигналы» и не пытался дойти до ядерной войны, что поставило бы под угрозу весь мир. Путин испугался бы и реакции россиян, которые поняли бы все риски, которое несет ядерное вооружение соседнего государства.

Напомним, что наша страна в 1994 году отказалась от ядерного оружия после подписания Будапештского меморандума. Согласно договору, Украина должна бы получить гарантии безопасности. Документ, кроме Украины, подписали США, Великобритания и РФ.

В интервью итальянскому СМИ в январе Зеленский, комментируя отказ Киева от ядерного оружия, заявил, что это было «тупо» и «абсолютно нелогично».

Как сообщалось ранее, бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил, поможет ли восстановление нашего ядерного потенциала завершить войну.