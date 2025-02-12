Глава государства в интервью британскому изданию The Guardian сообщил, что, по данным украинской разведки, Москва в этом году намерена увеличить численность своих оккупационных войск на 12-15 дивизий.

Президент отметил, что 150 000 дополнительных бойцов россияне планируют подготовить в Республике Беларусь, пишет «НБН».

Зеленский напомнил, что именно с территории этой страны началось полномасштабное вторжение, поэтому не исключено, что после учений в РБ оккупационная армия РФ может попытаться атаковать другое государство, например Литву или Польшу.

По словам украинского лидера, если кремлевский диктатор хочет завершения боевых действий и достичь мира, тогда зачем ему готовить дополнительные вооруженные силы. Гарант ответил, что «точно не для диалога».

Как сообщалось, в ночь на 12 февраля ВС РФ ударили по Украине ракетами и дронами. Президент отреагировал на очередной российский террор.