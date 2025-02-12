Украинский лидер сообщил, что в ночь на среду, 12 февраля, российские захватчики атаковали нашу страну баллистикой и ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, в частности многоквартирные жилые дома и офисные помещения.

По его словам, на местах работают все службы, которые ликвидируют последствия российского террора и оказывают людям помощь. Президент рассказал, что известно об 1 погибшем в Киеве, а также о 4 пострадавших, среди которых есть ребенок, пишет издание «НБН».

Глава государства отметил, что российский террор в нашей стране сам по себе не прекратится – кремлевский диктатор Владимир Путин не готовится к миру, продолжая убивать украинцев и разрушать их города.

Зеленский, обращаясь к союзникам, заявил, что остановить террор РФ помогут только сильные шаги и давление на агрессивное государство. Гарант добавил, что Украина именно сейчас нуждается в единстве и поддержке всех ее партнеров, чтобы война закончилась справедливо.

Напомним, в интервью британскому журналисту президент рассказал, что могло остановить планы главы Кремля по вторжению в Украину.