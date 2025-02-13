Руководитель украинского внешнеполитического ведомства в интервью французскому изданию Le Monde заявил, что Киев и его европейские союзники не должны быть исключены из переговорного процесса по завершению российско-украинской войны, пишет «НБН».

Глава МИД отметил, что в интересах нашей страны и европейских государств сотрудничать, чтобы война с Российской Федерацией закончилась уже в этом году. Дипломат уточнил, что «нельзя обсуждать Украину без Украины или Европу без Европы».

По словам министра, для Организации Североатлантического договора интеграция Украины в НАТО – самый доступный и надежный способ гарантировать безопасность для членов блока.

Сибига добавил, что при этом, в ходе переговоров по завершению войны не должно быть компромиссов, которые создадут угрозу суверенитету нашей страны или ее территориальной целостности.

Ранее СМИ заявили, что президент США не предупредил ЕС о разговоре с главой Кремля, европейские лидеры подозревают «измену».