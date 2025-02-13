Глава ВРУ в ходе брифинга 13 февраля заявил, что партия «Европейская солидарность» блокирует парламент, по этой причине он не может продолжить работу над важными законами по поддержке ВСУ, евроинтеграции и международной финансовой помощи.

По его словам, сдерживание работы Рады играет на руку Москве и кремлевскому диктатору, пишет издание «НБН».

Стефанчук напомнил, что эта политическая сила составляет всего 6% от состава ВРУ и такая небольшая группа народных избранников не имеет права блокировать работу законодательного органа.

Глава Рады добавил, что нормально быть в оппозиции, при этом депутатам ненормально быть в оппозиции к украинцам и государству.

Отметим, что в четверг, 13 февраля, нардепы из «Европейской солидарности» заблокировали трибуну ВРУ в ходе заседания.

Ранее политический аналитик Виталий Портников назвал главные задачи властей Украины и главы Белого дома Дональда Трампа в вопросе завершения войны.