В ходе общения с представителями СМИ украинский лидер анонсировал визиты в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию. Президент утверждает, что едет в эти страны не для встреч с представителями США или России, пишет издание «НБН».

Глава государства с первой леди Украины Еленой Зеленской в ближайшее время поедут в ОАЭ. По его словам, в Эмиратах будет обсуждаться большая гуманитарная программа и вопрос обмена заключенными. Гарант рассказал, что после он отправится в Саудовскую Аравию, там на повестке дня будут те же вопросы.

Далее Зеленский посетит Турцию, где у него запланированы три встречи с главой государства Реджепом Эрдоганом.

Лидер украинцев утверждает, что в ходе этих визитов не будет никаких встреч с представителями Москвы или Вашингтона.

Отметим, что ранее агентство Reuters сообщало, что Кремль рассматривает ОАЭ и Саудовскую Аравию в качестве площадок для встречи Путина с Трампом.

Как сообщалось, в Кремле заявили, что «не поняли» слова Джей Ди Вэнса об отправке войск США в Украину.