Лидер украинцев во время пресс-конференции в ходе визита в ОАЭ сообщил, что Киев не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии, кроме того, руководство страны ничего не знало о встрече представителей Вашингтона и Москвы.

Гарант предупредил, что наша страна не будет признавать результаты этих переговоров, поскольку они пройдут без ее участия, пишет издание «НБН».

Глава государства анонсировал официальный визит украинской делегации в Саудовскую Аравию, отметив, что организовать это за один-три дня невозможно. Президентй добавил, что когда он посетит эту страну, то поинтересуется, что принцу Мухаммеду ибн Салман аль-Сауду известно о встрече представителей Америки и Российской Федерации.

Напомним, накануне западное агентство Bloomberg заявило, что российские и американские топ-чиновники встретятся в Саудовской Аравии, чтобы проложить путь к переговорам главы Белого дома с кремлевским диктатором.

Позже спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, что 18 февраля в Эр-Рияде глава МИД РФ Сергей Лавров и советник российского диктатора Юрий Ушаков встретятся с представителями Вашингтона.