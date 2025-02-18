В аналитическом материале ISW отмечается, что постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза в понедельник, 17 февраля, заявил, что Киев «безвозвратно потерял» захваченные российскими оккупационными войсками регионы.

Кроме того, по его словам, украинское руководство должно уступить Москве еще часть территорий своей страны, информирует издание «НБН».

Представитель Кремля утверждает, что захваченные территории Донетчины, Луганщины, Херсонщины, Запорожья, а также Крымский полуостров якобы «навсегда» стали частью страны-агрессора.

Постпред РФ в ООН добавил, что Киев должен пересмотреть границы в ходе переговоров с Москвой и отдать ей еще части Запорожья, Херсонщины и Донетчины, которые находятся под контролем Украины.

Американские эксперты напомнили, что в этот же день руководитель МИД РФ Сергей Лавров отверг возможность любых территориальных уступок со стороны Кремля.

Небензя и Лавров повторили требования главы РФ, которые тот выдвинул в июне прошлого года. Диктатор потребовал, чтобы Киев отдал России все незахваченные оккупантами территории в указанных четырех областях.

Напомним, спикер Путина Дмитрий Песков сообщил, какие темы будут обсуждаться представителями США и РФ на переговорах в Эр-Рияде.