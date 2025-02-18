Экс-руководитель украинского внешнеполитического ведомства в интервью ВВС рассказал, какие уступки Вашингтон может попросить или заставить сделать Москву для завершения войны, информирует издание «НБН».

По его словам, США могут поставить Кремлю условия о выводе оккупационных войск с украинской территории, признании нашей страны как независимого государства и потенциального члена НАТО и Европейского Союза, выплате репараций за нанесение ущерба экономике.

Дипломат считает, что «дальше можно фантазировать сколько угодно», однако пока все это фантазии. В то же время, как отметил Кулеба, украинское руководство не должно опускать планку своих требований ниже максимальной и говорить, от чего Киев готов отказаться.

Ранее бывший глава МИД утверждал, что американский президент может вынудить власти РФ и Украины договориться о прекращении огня. Однако в таком случае удержать мир будет невероятно сложно, учитывая, что новое соглашение будет работать так же, как Минские соглашения и Нормандский формат.

Напомним, в Кремле заявили, что Путин якобы готов к переговорам с Зеленским.