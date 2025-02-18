Лидер украинцев в ходе визита в столицу Турции напомнил, что наша страна стремится к завершению войны и достижению мира. Однако Киев хочет, чтобы окончание боевых действий было основано на гарантиях безопасности, предоставленных США и европейскими государствами, пишет издание «НБН» со ссылкой на АР.

Глава государства заявил, что Украина ради мирного соглашения никогда не пойдет на компромисс относительно территориальной целостности, в частности не признает захваченные российскими войсками регионы частью государства-террориста.

Президент добавил, что наша страна хотела бы вернуть захваченные РФ территории без кровопролития путем дипломатии, потому что она не хочет терять свое самое большое богатство – людей. Однако Киев никогда не поступится своей территориальной целостностью и суверенитетом Украины.

Ранее президент назвал условие для подписания договора с США об использовании природных ископаемых.