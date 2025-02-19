Глава парламента на своей Facebook-странице, комментируя заявления о проведении выборов во время боевых действий, отметил, что в этой ситуации стоит понять – это реальная возможность или очередной инструмент для дестабилизации нашей страны, пишет издание «НБН».

Спикер ВРУ напомнил, что Зеленский был избран главой государства на демократических выборах и следующее голосование будет таким же. По его словам, враг не может и не будет ничего диктовать Украине, кроме того, Киев не намерен копировать российские практики, когда победитель президентской гонки известен еще до голосования.

Стефанчук заверил, что наша страна не отказывается от демократии, однако проведение выборов возможно только после завершения военного положения, что является прямой нормой закона. Глава парламента добавил, что придумывать «демократию» под обстрелами – это не демократия, а спектакль, главную выгоду от которого получит кремлевский диктатор.

Как сообщалось, Зеленский отреагировал на оценку рейтинга его популярности американским президентом.