Накануне глава Белого дома заявил, что рейтинг популярности украинского лидера составляет 4%, не назвав источник, откуда он взял соответствующие данные. На слова президента США отреагировал Зеленский, пишет издание «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода».

Глава государства на пресс-конференции заявил, что, согласно соцопросу КМИС, уровень доверия украинцев к нему составляет 57%, поэтому если кто-то хочет поменять его прямо сейчас, то прямо сейчас не получится.

Оценку рейтинга популярности в 4% Зеленский назвал российской дезинформацией, отметив, что глава США, к сожалению, живет в дезинформационном пространстве.

Президент считает необходимым спецпредставителю Америки по вопросам Украины и РФ Киту Келлогу, который утром прибыл в Киев, походить по столице и узнать, что думают люди об их президенте, кремлевском диктаторе и главе США. Кроме того, Зеленский готов поехать с чиновником на фронт, чтобы тот мог узнать мнение военных.

Ранее СМИ заявили, что заявления лидера украинцев о переговорах представителей Вашингтона и Москвы в Эр-Рияде без Киева разозлили американского президента.