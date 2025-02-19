Зеленский в ходе пресс-конференции в среду, 19 февраля, заявил, что украинцы не верят главе Кремля и не готовы согласиться со всеми уступками, которых от Киева требуют российские власти, пишет издание «НБН».

По его словам, в первую очередь необходимо смотреть на то, что об этом думает украинский народ, который воюет с российскими захватчиками. Президент заявил, что всего 1% граждан поддерживает уступки агрессору. Глава государства подчеркнул, что «это является ответом на все».

Зеленский также предложил спецпредставителю США по вопросам Украины и РФ Киту Келлогу выйти на улицы Киева и спросить у людей, доверяют ли они главе государства, Путину, что они думают о Трампе после его заявлений.

Президент готов поехать с американским чиновником на фронт, где узнает, готовы ли военные все бросить и срочно голосовать, не имея гарантий безопасности для Украины.

Ранее Зеленский рассказал, на какой компромисс никогда не пойдет Украина ради мирного соглашения.