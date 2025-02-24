Науседа в ходе пленарного заседания «Поддерживай Украину» заявил, что вступление страны в ЕС необходимо ускорить, первый кластер переговоров можно сделать уже в течение нескольких недель. По его словам, безопасность европейских государств зависит от безопасности Украины.

Политик предложил дату вступления Украины в Европейский Союз – 1 января 2030 года, призвав сделать путь страны в организацию неотвратимым, пишет издание «НБН».

Глава Литвы призвал европейских лидеров, которые поддерживают Киев, обеспечить ВСУ современным оружием и снять все ограничения на его использование, а также предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

Также президент считает, что союзникам необходимо инвестировать в украинский ВПК, обеспечивать совместное производство, так как страна имеет чрезвычайно большой технологический потенциал.

Науседа добавил, что помимо этого необходимо расширить программы подготовки защитников, усилить военную готовность, боевую эффективность ВСУ и их дальнейшую интеграцию с силами государств-членов НАТО.

Как сообщалось, депутат Европарламента заявил, что глава США дал лидерам ЕС три недели на подготовку капитуляции Украины.