Глава государства в ходе пленарного заседания «Поддерживай Украину» заявил, что достижение мира в нашей стране невозможно за один час или один день, это сложный и долговременный процесс, который требует четких гарантий безопасности, пишет издание «НБН».

Президент сообщил, что когда спецпосланник США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог был в Киеве, он передал ему и американскому лидеру документ с датами всех режимов прекращения огня, которые срывала страна-агрессор.

Отметим, что сегодня, 24 февраля, руководитель МИД государство-террорист Сергей Лавров заявил, что Россия будет продолжать войну даже во время переговоров. Министр уточнил, что оккупанты прекратят ведение боевых действий только после того, как Москва получит результат, который устроит ее.

Как сообщалось, глава Украины заявил, что первым шагом к миру должен стать обмен пленными в формате «всех на всех».