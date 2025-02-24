Зеленский в ходе пленарного заседания «Поддерживай Украину» объяснил, почему Украина и государства Европы должны участвовать в переговорном процессе по завершению боевых действий, пишет издание «НБН».

По его словам, война продолжается против нашей страны, поэтому за столом переговоров должны быть представители Украины, США и Европы вместе с представителями РФ. Зеленский подчеркнул, что в таком случае необходимость мира не будет снова заговорена обещаниями о нормализации, перезагрузке или примирении.

Напомним, что на прошлой неделе в Ер-Рияде состоялись переговоры делегаций Москвы и Вашингтона. После госсекретарь США Марко Рубио заявил, что убежден в готовности россиян работать над завершением войны. Украинский лидер заявил, что Киев не признает результаты встречи представителей Америки и РФ в Саудовской Аравии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что «при необходимости» Путин пойдет переговоры с Зеленским. При этом спикер российского диктатора снова заговорил о легитимности главы Украины.