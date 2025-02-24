Глава государства в ходе пленарного заседания «Поддерживай Украину» с участием европейских лидеров в столице заявил, что первым шагом в достижении мира в нашей стране должен стать обмен пленными с государством-террористом в формате «всех на всех».

Украинский лидер убежден, что прекращение боевых действий должно начинаться с шагов, восстанавливающих доверие к самой ситуации, так как доверия к стране-агрессору нет, пишет издание «НБН».

Президент объяснил, что в ситуации, в которой говорят об окончании войны, первым шагом может стать освобождение тысяч украинцев, которые удерживаются врагом на российской территории. Глава государства напомнил, что часть наших граждан находится в РФ уже 11 лет.

Гарант заявил, что Москва должна отпустить наших людей, и Киев готов к обмену в формате «всех на всех».

Как сообщалось, в прошлом месяце в Координационном штабе назвали причину проблем с обменом пленными «всех на всех».