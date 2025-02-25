Американское издание Politico пишет, что государства ЕС могут арестовать активы РФ из-за того, что их не допускают к диалогу Вашингтона и Москвы. Таким образом, европейцы обеспечат себе место за столом переговоров по завершению российско-украинской войны, пишет «НБН».

Журналисты отмечают, что государства Балтии, Польша, Чехия, а также глава дипломатии ЕС Кая Каллас выступают за немедленную передачу Украине этих средств.

В то же время ФРГ, Франция, Испания, Италия и глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не поддерживают передачу активов страны-агрессора Киеву. Эти государства боятся, что конфискация средств РФ может напугать международных инвесторов.

Также власти этих стран считают, что такой шаг лишит европейцев наибольшего преимущества в переговорном процессе по окончанию войны. Если Киев получит активы РФ, это значит, что ЕС не сможет использовать их в качестве разменной монеты.

Напомним, британское издание Financial Times узнало, какие страны отвергли идею французского лидера Эммануэля Макрона разместить миротворческие силы в Украине за линией фронта.