Украинский лидер во время брифинга 26 февраля прокомментировал финальный вариант соглашения с США о полезных ископаемых. Президент заявил, что главные вопросы, которые он поднимал, в тексте документа отражены должным образом, пишет издание «НБН».

Как объяснил гарант, для него было важно, чтобы Украина не являлась должником, поэтому в договоре нет ни 500, ни 350, ни 100 миллиардов долга. Зеленский считает, что это было бы несправедливым по отношению к нашей стране.

Глава государства уточнил, что соглашение с Америкой о полезных ископаемых учитывает интересы Украины и является партнерским проектом. Также президент очень хотел, чтобы в документе появилось хотя бы предложение «гарантии безопасности Украины».

Украинский лидер добавил, что большой успех этого договора будет зависеть от его разговора с главой Белого дома.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль назвал условия, при которых Киев подпишет с Вашингтоном соглашение о полезных ископаемых.