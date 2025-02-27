Экс-глава правительства Швеции в колонке для издания «РБК-Украина» пишет, что, по мнению американского лидера Дональда Трампа и кремлевского диктатора Владимира Путина, за столом переговоров представителей Киева быть не должно, сообщает «НБН».

Бывший руководитель Министерства иностранных дел Швеции предполагает, что Вашингтон и Москва хотят подготовить «мирное» соглашение и заставить Киев принять его условия.

Бильдт считает, что президент США просто будет добиваться прекращения боевых действий. Однако российский лидер, понимая, что ему выпал супершанс, будет не только настаивать на своих первоначальных требованиях по Украине, но и попросит отменить западные санкции против РФ.

Экс-премьер-министр не исключает, что глава Кремля может «заиграться» и потребовать от Америки больше, чем Трамп сочтет приемлемым.

Политик добавил, что даже если диктатор устоит перед соблазнами, это не означает, что власти США смогут заставить украинское руководство принять условия «мирного» соглашения.

Напомним, 25 февраля глава Белого дома заявил, что формат миротворческой миссии в Украине должен «удовлетворить каждого».