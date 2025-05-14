Президент в интервью французскому изданию Libеration заявил, что встреча с кремлевским диктатором в Стамбуле не должна быть просто символической. По его словам, переговоры должны завершиться политической победой – прекращением огня или обменом пленными в формате «всех на всех».

Зеленский отметил, что на этой встрече невозможно с лидером россиян договориться обо всем, однако им нужно найти формат окончания боевых действий, информирует «НБН».

Глава государства также отметил важность вопроса реализации будущего соглашения. Президент утверждает, что гарантировать соблюдение любых договоренностей могут только внешние посредники, которых будут уважать обе стороны, например, США.

Отметим, по данным СМИ, Москва отправит на переговоры главу Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника диктатора Юрия Ушакова. Поездка Путина в Стамбул пока не планируется.

Ранее в ОПУ сообщили, будет ли Украина говорить с кем-то кроме российского лидера на переговорах в Стамбуле.