Украинский лидер утверждает, что главу Белого дома необходимо убедить в том, что кремлевский диктатор врет, и показать, что именно Российская Федерация тормозит процесс мирного урегулирования войны.

Гарант отметил, что США и другие страны должны увидеть, что Путин не хочет окончания боевых действий, пишет издание «НБН» со ссылкой на Spiegel.

Глава государства заявил, что он ожидает от Вашингтона «сильный и очень опасный для россиян» санкционный пакет. Президент отметил, что нужно организовать более широкое международное давление на агрессивное государство, чтобы вынудить кремлевского диктатора остановить войну.

Напомним, в начале месяца лидер американцев заявил, что может подписать законопроект сенатора Линдси Грэма о новых «сокрушительных» антироссийских санкциях, если Москва не будет двигаться к завершению войны в Украине.

Как сообщалось, Зеленский рассказал об ожиданиях от переговоров с главой Кремля в Стамбуле.