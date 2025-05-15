Представители СМИ спросили у украинского лидера, имеет ли он послание для главы Кремля. Зеленский ответил журналистам, что его приезд в Турцию уже является «очень четким посланием» для диктатора, информирует издание «НБН» со ссылкой на Sky News.

Также президент раскрыл состав украинской делегации на переговорах. По его словам, вместе с ним в Стамбул приехали представители ОПУ, МИД, разведывательных органов и военнослужащие. Глава государства отметил, что эти люди уполномочены принимать любые решения для ожидаемого справедливого мира в нашей стране.

Напомним, что лидер россиян не приехал в Турцию и не намерен присутствовать на переговорах.

Вместо Путина Москва отправила на встречу замглавы МО РФ Александра Фомина, замглавы МИД России Михаила Галузина, начальника ГУ Генштаба ВС РФ, помощника диктатора Владимира Мединского, который возглавил делегацию, а также четырех так называемых экспертов.

Как сообщалось, спикер МИД России Мария Захарова оскорбила Зеленского. На ее высказывания отреагировал представитель украинского внешнеполитического ведомства.