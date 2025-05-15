Спикер российского внешнеполитического ведомства в ходе брифинга набросилась с оскорблениями на Зеленского, который назвал «бутафорским» уровень делегации РФ на переговорах в Стамбуле.

Официальный представитель МИД назвала украинского лидера «клоуном», «неудачником» и «человеком с неизвестным образованием», информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское издание «Ведомости».

На ее слова отреагировал спикер дипломатического ведомства Украины на своей странице в соцсети Х. Тихий написал, что вместо того, чтобы кремлевский диктатор приехал на встречу в Стамбул, из Москвы звучат оскорбления в адрес Зеленского.

Представитель Киева обратил внимание на то, что МИД РФ не впервые становится посмешищем. Также чиновник отметил, что делегацию страны-агрессора в Турции возглавляет не российское внешнеполитическое ведомство, его роль – «гавкать» из Москвы.

Как сообщалось, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов объяснил, как отказ Путина от переговоров в Стамбуле отразится на его стране.