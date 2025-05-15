Издание «РБК-Украина», ссылаясь на источник, сообщило, что в четверг, 15 мая, глава государства в Стамбуле около 13:00 встретится с турецким лидером. По словам собеседника, после общения с Эрдоганом Зеленский будет принимать решение о следующих шагах по переговорам с российской стороной, информирует «НБН».

Отметим, сегодня утром россияне в Сети распространили дезинформацию, заявив, что переговорный процесс между Киевом и Москвой в Стамбуле начнется в 10:00.

Глава ЦПД СНБО Андрей Коваленко рассказал, что это время не было запланировано. По его словам, РФ намерена манипулировать этой темой, чтобы показать, что якобы переговоры нужны всем, кроме Украины.

Напомним, на прошлой неделе кремлевский диктатор предложил возобновить прямой диалог Киева и Москвы в Стамбуле. Зеленский сообщил, что поедет в Турцию, однако согласен только на личную встречу с лидером россиян. Глава Украины рассказал об ожиданиях от разговора с Путиным.