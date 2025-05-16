15 мая в Стамбуле не состоялась анонсированная встреча Зеленского с Путиным, поскольку диктатор отказался приехать в Турцию. Вместо него Москва отправила на переговоры делегацию, которую возглавил помощник лидера россиян Владимир Мединский, пишет «НБН».

В аналитическом материале ISW отмечается, что чиновник охарактеризовал встречу с украинской стороной как продолжение переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в начале полномасштабной войны, когда Кремль выдвинул требования, равносильные капитуляции.

Американские эксперты утверждают, что сейчас представители РФ пытаются повторить эти же требования и представить их легитимными, игнорируя военные успехи Украины в последние три года. Кроме того, условия россиян противоречат усилиям Киева, Вашингтона и европейских союзников по достижению долгосрочного прекращения огня для начала мирных переговоров.

В Институте изучения войны констатировали, что РФ заинтересована исключительно в капитуляции соседнего государства и не намеренна предлагать компромиссы в переговорах, и будет продолжать воевать ради достижения цели.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что Путин отправил в Стамбул делегацию из «лиц низкого уровня».