В пятницу, 16 мая, впервые за три года в Стамбуле начались прямые переговоры между Киевом и Москвой. В ходе встречи представители Российской Федерации выдвинули ряд неприемлемых для Украины условий.

Делегация страны-агрессора озвучила нереалистичные требования, которые выходят далеко за рамки ранее обсуждаемых вопросов, сообщает издание «НБН» со ссылкой на Sky News.

Журналисты, ссылаясь на источник, рассказали, что, в частности, представители Москвы потребовали вывести Силы обороны с украинских территорий для объявления перемирия.

По данным издания «РБК-Украина», перед встречей российская делегация потребовала, чтобы на переговорах не присутствовали представители США. Команда Зеленского обвинила РФ в препятствовании мирным усилиям и попытке тянуть время.

Как сообщалось, украинский президент высказался о несостоявшейся встрече с Путиным, и о переговорах делегаций из Киева и Москвы.