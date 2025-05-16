Украинский лидер в ходе пленарного заседания саммита Европейского политического сообщества заявил, что был готов к прямым переговорам с кремлевским диктатором в Анкаре или Стамбуле, однако Путин проигнорировал встречу.

По его словам, делегация из Москвы, которая приехала в Турцию, имеет очень низкий уровень: Путин отправил людей, которые не принимают никаких решений в РФ. Несмотря на это, президент отправил украинскую команду в Стамбул, пишет «НБН».

Глава государства напомнил, что приоритетом Киева является немедленное безусловное прекращение огня, которое создаст условие для начала мирных переговоров.

Зеленский добавил, что если обе стороны в Стамбуле не достигнут соответствующего соглашения, это будет свидетельством нежелания лидера россиян заканчивать войну.

Как сообщалось, у Папы Римского заявили, что Лев XIV хочет предложить Ватикан в качестве места для проведения переговоров Украины и РФ.