Агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, заявило, что во время сегодняшнего телефонного разговора российский лидер не намерен идти на уступки президенту США, так как убежден, что до конца года его оккупационные войска полностью захватят Донетчину, Луганщину, Херсонщину и Запорожье.

СМИ отмечает, что Трамп пошел на прямой разговор с Путиным, чтобы заключить сделку по Украине. В свою очередь диктатор не подавал сигналов о намерении завершить войну, информирует издание «НБН».

По словам собеседников СМИ, лидер россиян готов к затяжной войне, чтобы достичь своих целей по Украине. Также Путин с оптимизмом смотрит на будущие антироссийские санкции США. Его заявления о стремлении к прекращению боевых действий – это просто разговоры.

16 мая во время телефонного разговора канцлер ФРГ Фридрих Мерц, глава правительства Великобритании Кир Стармер и французский лидер Эммануэль Макрон пытались объяснить Трампу, что российский диктатор обманывает его. Политики хотят, чтобы президент США осознал, что будет выглядеть неудачником, если навяжет Киеву плохую сделку с Москвой.

Напомним, в ISW объяснили, от чего Путин пытается отвлечь внимание демонстрацией «военной силы» России.