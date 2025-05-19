Руководитель украинского внешнеполитического ведомства на своей странице в соцсети Х написал, что переговоры в Стамбуле показали еще одно существенное различие между нашей страной и РФ, информирует издание «НБН».

Дипломат отметил, что Украина смотрит в будущее, сосредоточившись на немедленном полном прекращении огня, после которого можно будет начать настоящие мирные переговоры. В то же время РФ сконцентрирована на прошлом: постоянно говорит о встречах в Стамбуле в начале полномасштабной войны, отвергает режим тишины и пытается выдвигать те же абсурдные требования, что и три года назад.

Министр добавил, что по этой причине давление на агрессивную страну необходимо усилить, чтобы в Кремле осознали последствия попыток помешать мирному процессу.

Напомним, что двухчасовая встреча делегаций Киева и Москвы состоялась в Стамбуле 16 мая. Российская сторона озвучивала неприемлемые для Украины условия: как писали западные журналисты, Кремль требовал вывода Сил обороны с украинских территорий для объявления перемирия.

Как сообщалось, по данным СМИ, Путин во время разговора с Трампом 19 мая идти на компромиссы не будет. Диктатор верит, что его оккупационные войска до конца года смогут захватить четыре региона Украины.