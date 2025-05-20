Украинский лидер сообщил, что он говорил с главой Финляндии Александром Стуббом. Политики проинформировали друг друга о контактах с партнерами, а также обсудили детали телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с кремлевским диктатором Владимиром Путиным 19 мая.

По его словам, очевидно, РФ пытается выиграть время для продолжения боевых действий и оккупации. Украина работает с союзниками для давления на агрессивную страну, чтобы вынудить ее к другому поведению, информирует «НБН».

Глава государства отметил, что война должна закончиться за столом переговоров, где лежат четкие и реалистичные предложения. Президент заверил, что Украина готова к любым результативным форматам диалога.

Зеленский добавил, что РФ должна прекратить выдвигать нереалистичные условия, а если Кремль продолжит подрывать мирный процесс – должны быть жесткие последствия.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига высказался о встрече делегаций Киева и Москвы в Стамбуле.