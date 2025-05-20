Американский сайт Axios сообщил, что глава Белого дома ошеломил украинского президента и пятерых европейских лидеров, подводя итоги телефонного разговора с Путиным, информирует издание «НБН».

Зеленский и союзники из ЕС хотели услышать, что диктатор все же согласился на прекращение огня или что Трамп введет санкции против РФ за отказ от перемирия.

Как пишут журналисты, Трамп сообщил, что лидер россиян согласился на переговоры с Киевом, однако Штаты в этом диалоге участвовать не будут. Кроме того, президент США считает плохой идеей вводить новые ограничительные меры против РФ, так как глава Кремля якобы хочет заключить сделку.

По данным СМИ, слова политика потрясли Зеленского и европейских лидеров. Некоторые из присутствовавших во время разговора, выглядели «удивленными» или «шокированными».

Напомним, у Путина сообщили, что в ходе телефонного разговора с Трампом диктатор жаловался на удары по РФ со стороны Украины.