Пекарь напомнил, что после возвращения в Белый дом Трамп влез в российско-украинскую войну, поэтому сейчас выход США из мирного процесса станет признанием его несостоятельности, информирует издание «НБН».

Эксперт отметил, что еще до инаугурации Трампа он описал наиболее вероятный сценарий политики американского лидера по Украине: он «сбросит» проблему войны на европейские государства, сославшись на более важные дела в других местах. По этой причине не стоило надеяться на помощь Вашингтона и его давление на Москву.

Если бы Трамп отошел от российско-украинской войны, как только он вернулся к власти, он мог бы сохранить достоинство лидера первой страны мира и победный вид, представив свое решение как стратегическое, как коррекцию приоритетов США.

Однако Трамп вышел из роли «старшего брата» уже через четыре месяца и сейчас его отказ от участия в урегулировании войны в Украине разрушает не только интересы Америки, но и картину мира, создавая риски вокруг Израиля, Тайваня и новые зоны конфликтов.

Выход США из переговоров по завершению боевых действий снизит количество внимания к войне в Украине. Однако в такой политике Белого дома есть и позитив – у европейских государств было время «проснуться».

Ранее генсек НАТО Марк Рютте высказался о коммуникации Трампа с Путиным.