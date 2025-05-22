Руководитель ОПУ сообщил, что провел онлайн-разговор с дипломатическими представителями государств Балтии и Северной Европы. Ермак с коллегами координировал позиции по переговорам для достижения мира в Украине, пишет издание «НБН».

По его словам, первым шагом для урегулирования войны с РФ должна стать договоренность об обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Только после этого можно будет перейти к следующему этапу – определению места для новой встречи с представителями государства-террориста.

Глава Офиса Зеленского отметил, что отдельное внимание в ходе разговора с коллегами он уделил необходимости усиления антироссийских санкций за действия Москвы, направленные на затягивание войны.

Чиновник добавил, что Киев работает над тем, чтобы справедливый и устойчивый мир в Украине на основе международного права стал реальностью.

Ранее заместитель Ермака назвал европейские страны, которые наиболее активно вовлечены в урегулирование российско-украинской войны.