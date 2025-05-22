Глава делегации РФ на переговорах в Стамбуле, помощник Путина Владимир Мединский в ходе встречи с представителями Киева заявил, что Россия якобы готова воевать хоть 20 лет. В то же время кремлевский диктатор во время визита в Курскую область дал понять, что поддерживает идею наступления на Сумы.

Гетьман в эфире телеканала FREEДОМ объяснил, что подобные высказывания представителей Москвы – элементы политического давления и демонстрация диалога с позиции силы, информирует издание «НБН».

По его словам, президент США ранее говорил, что компромисс со стороны РФ – это то, что она не захватила всю Украину. Россияне показывают, что так они якобы идут навстречу, пытаясь показать, что способны и Сумы захватить, и воевать еще минимум два десятилетия.

Аналитик объяснил, что, если бы страна-агрессор действительно чувствовала свою силу, то заявила бы, что закончит войну за год. Поэтому высказывания о возможности ведения боевых действий 20 лет можно трактовать, как неспособность РФ победить Украину в ближайшие два десятилетия.

Напомним, СМИ сообщили, что Трамп в разговоре с лидерами ЕС признал стремление Путина продолжать войну. Глава правительства Польши Дональд Туск прокомментировал эту информацию.